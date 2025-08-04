Красюк – про наступний бій Усика: «Це буде вбивство, але все вирішують гроші»
Промоутер відповів, яким чином Джейк Пол може отримати повагу від боксерської спільноти
близько 1 години тому
Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк висловився про потенційний поєдинок українця з Джейком Полом. Слова функціонера наводить fightnews.info:
Наразі цей бій активно обговорюється. Але це не може бути боксерським поєдинком, оскільки це буде вбивство. Навіть бій у клітці не залишає шансів молодому ютуберу. Але все вирішують гроші. Ця подія може згенерувати солідну суму.
Завжди є дві сторони медалі. Позитивний момент полягає в тому, що брати Пол привернули увагу сотень мільйонів молодих людей до боксу. З іншого боку, вони неправильно зрозуміли його справжнє значення, проводячи бої з ветеранами ММА, що завершили кар'єру, і старими легендами.
Я думаю, що як тільки Джейк Пол гідно переможе справжнього професійного боксера високого рівня, він відразу завоює повагу боксерської спільноти.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.