Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк висловився про потенційний поєдинок українця з Джейком Полом. Слова функціонера наводить fightnews.info:

Наразі цей бій активно обговорюється. Але це не може бути боксерським поєдинком, оскільки це буде вбивство. Навіть бій у клітці не залишає шансів молодому ютуберу. Але все вирішують гроші. Ця подія може згенерувати солідну суму.

Завжди є дві сторони медалі. Позитивний момент полягає в тому, що брати Пол привернули увагу сотень мільйонів молодих людей до боксу. З іншого боку, вони неправильно зрозуміли його справжнє значення, проводячи бої з ветеранами ММА, що завершили кар'єру, і старими легендами.

Я думаю, що як тільки Джейк Пол гідно переможе справжнього професійного боксера високого рівня, він відразу завоює повагу боксерської спільноти.