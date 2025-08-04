Олег Шумейко

Колишній претендент на титул WBC Сергій Радченко (11-8, 5 KO) висловився в інтерв’ю Lucky Punch про потенційний бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Джейком Полом.

Після бою проти Дюбуа до Усика також звернувся блогер Джейк Пол, який хоче битися за правилами ММА. Чи є сенс у такому поєдинку? Чи має Пол хоча б невеликі шанси?

Це вже точно не про бокс. Це – шоу. Знову ж таки, кожен робить те, що йому до вподоби. А глядачі дивляться, якщо їм цікаво. Для мене будь-який виступ Олександра буде цікавим. Головне – щоб це не були «піддавки» за умовами контракту. Сергій Радченко

Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.