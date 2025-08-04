Український боксер – про поєдинок Усика з Полом: «Головне – щоб це не були «піддавки» за умовами контракту»
Радченко визнав, що його зацікавив би такий бій за правилами MMA
близько 2 годин тому
Фото: Instagram
Колишній претендент на титул WBC Сергій Радченко (11-8, 5 KO) висловився в інтерв’ю Lucky Punch про потенційний бій Олександра Усика (24-0, 15 KO) з Джейком Полом.
Після бою проти Дюбуа до Усика також звернувся блогер Джейк Пол, який хоче битися за правилами ММА. Чи є сенс у такому поєдинку? Чи має Пол хоча б невеликі шанси?
Це вже точно не про бокс. Це – шоу. Знову ж таки, кожен робить те, що йому до вподоби. А глядачі дивляться, якщо їм цікаво. Для мене будь-який виступ Олександра буде цікавим. Головне – щоб це не були «піддавки» за умовами контракту.
Флойд Мейвезер не вважає Усика найкращим боксером світу.