Експромоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк висловився про реванш українця з Даніелєм Дюбуа (22-3, 21 KO). Функціонера цитує fightnews.info:

Я ніколи не бачив Усика таким важким і рішучим. Здається, що вік для нього – це не про те, щоб постаріти, а про те, щоб стати мудрішим. Якщо ти мудрий, то навіщо марнувати час і енергію? Ти маєш бути ефективним. Тобі 39 років (насправді 38 – прим.). Тобі, як і раніше, вистачає сил, але навіщо даремно їх витрачати? Будь ефективним. Усик так і зробив.

З першого раунду він одразу пішов уперед. Так, був ризикований третій раунд, який не виглядав гарним. Але це бокс, і він бився з чемпіоном IBF. Це нормально. Але він завершив бій у нищівній манері.