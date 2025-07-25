Джеймс Алі Башир, колишній тренер абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО), не вважає, що ексволодар титулу WBA британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) здався у бою з українцем.

Цитує Алі Башира Seconds Out.

«Як тренер з боксу, я ніколи не хочу говорити, що боєць здався. Я уникаю цього слова, тому що не я перебуваю в рингу, не я отримую удари. Ми не можемо точно знати, у якому стані він перебував у той момент. Він пропустив удар у підборіддя – часто в таких ситуаціях тіло реагує інстинктивно, щоб захистити себе.

Тож складно сказати, що саме він відчував і про що думав. У нього був шанс піднятися, але водночас було видно, що він дезорієнтований. Я не візьму на себе сміливість стверджувати, що він здався. Я ніколи так не скажу, бо не я був на його місці і не я відчував ті удари на собі».