«Він великий, розумний і технічний». Леннокс Льюїс вражений Усиком
На думку легендарного боксера, українець має усе, щоб залишатися на вершині
41 хвилину тому
Легендарний супертяж Леннокс Льюїс висловив захоплення виступами Олександра Усика. За словами британця, українець володіє неймовірними якостями. Слова наводить The Sun.
Усик — видатний. Він все робить правильно: і розумний, і добре рухається, і має удар. Але головне — він тренує тебе ще до бою.
Також легенда британського боксу визнав, що вже мав би план, як підготуватися до перемоги над українцем, проте його співвітчизники — Джошуа, Чисора, Ф'юрі та Дюбуа не змогли його реалізувати.
Усик чудово працює ногами. Якщо хочеш його перемогти — ти сам маєш бути ідеальним у русі. Але ці хлопці не можуть це зрозуміти.
Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.
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