Денис Сєдашов

Легендарний супертяж Леннокс Льюїс висловив захоплення виступами Олександра Усика. За словами британця, українець володіє неймовірними якостями. Слова наводить The Sun.

Усик — видатний. Він все робить правильно: і розумний, і добре рухається, і має удар. Але головне — він тренує тебе ще до бою. Леннокс Льюїс

Також легенда британського боксу визнав, що вже мав би план, як підготуватися до перемоги над українцем, проте його співвітчизники — Джошуа, Чисора, Ф'юрі та Дюбуа не змогли його реалізувати.

Усик чудово працює ногами. Якщо хочеш його перемогти — ти сам маєш бути ідеальним у русі. Але ці хлопці не можуть це зрозуміти. Леннокс Льюїс

Нагадаємо, на шоу у Лондоні Усик нокаутував Дюбуа у 5-му раунді.

Статистика ударів у реванші Усик – Дюбуа: Олександр перевершив британця