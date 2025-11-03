Колишній промоутер Олександра Усика (24-0, 15 KO) Олександр Красюк висловився про потенційний камбек Володимира Кличка. Функціонера цитує fightnews.info:

Це 100% правда, такі чутки ходять. Що стосується того, чи станеться це і наскільки це реалістично – можемо разом поміркувати з цього приводу.

Перше – Володимиру наступного року 50. Але вік – це лише цифра. Наскільки мені відомо, він казав, що з 2017 року не тренувався лише 3 дні, коли розпочалася війна. Тому він справді перебуває у феноменальній формі. Є речі, які у його кар'єрі не закінчені. Наприклад, реванш з Тайсоном Ф'юрі так і не відбувся.

Є рекорд – Джордж Форман, нині вже покійний, – став чемпіоном світу у віці 46 років. Цей рекорд тримається вже мама, не журись. І тут у Володимира, будучи у такій формі, є шанс. Це історія. Це круто. Тому триматимемо кулаки, щоб ця історія трапилася. Я говорю зараз просто як фанат боксу, як пацан, який у сьомому класі сидів перед телевізором і дивився.