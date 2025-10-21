Денис Сєдашов

Мер Києва та колишній чемпіон світу у надважкій вазі Віталій Кличко в інтервʼю «Ранок у великому місті» розповів про стосунки з колишньою дружиною Наталією Єгоровою після розлучення у 2022 році.

Краще, ніж до того. Ми спілкуємося, вирішуємо питання по дітях, розуміємо один одного набагато краще. Віталій Кличко

Нагадаємо, Кличко та співачка Наталія Єгорова розлучилися у серпні 2022 року. У Віталія і Наталії троє спільних дітей.

