Кроуфорд готовий повернутися в ринг заради бою з кривдником Чухаджяна
Американська зірка боксу заінтригував своїх фанатів
Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох дивізіонах Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) заявив, що готовий задуматися про повернення на ринг.
Кроуфорд натякнув, що може відновити кар’єру заради поєдинку проти володаря титулів WBO та WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 KO).
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
«Хочу дещо перевірити! Ви всі так сильно хочете, щоб я повернувся і знову бився, чи не так? Джарон Енніс, ти б погодився битися зі мною наступним, якби я відновив кар’єру?».
Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри в грудні минулого року. Востаннє він виходив на ринг у вересні, коли переміг за очками Сауля Альвареса і став абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі.
Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Кроуфордом.