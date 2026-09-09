«Хто взагалі знає його ім'я?»: Гарсія поставив під сумнів медійність Кроуфорда
Раян жорстко пройшовся по Теренсу
Володар пояса WBC у напівсередній вазі Раян Гарсія (25-1, 20 КО) висловився з критикою на адресу колишнього абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО). Слова наводить DAZN.
Теренс Кроуфорд у своєму житті ніколи не бився з голодним, швидким і вибуховим молодим бійцем. Я навіть не думаю, що за межами боксу хтось взагалі знає його ім'я.
«Він справжній чоловік». Зеленський здивував легенду світового боксу.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200% *На сайт
Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua
21+. УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.