З потяга – у ліс! Зірковий Кроуфорд ховався від російських дронів у нічному українському лісі. Відео
Американець потрапив під ракетно-дронову атаку під час виїзду з України
Виїзд з України колишнього абсолютного чемпіона світу у трьох вагових категоріях Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) ускладнився через російську повітряну атаку.
Про це повідомив автор Телеграм-каналу «Діденко про БОКС» Макс Діденко.
За його інформацією, через загрозу обстрілу потяга, у якому перебував американський боксер та його команда, евакуювали.
Так просто Кроуфорд з України не виїхав.
Наскільки мені відомо, вночі, під час дороги назад, відбулася екстрена евакуація.
Теренса і ко висаджували з потяга і казали блукати десь по лісах, допоки тривала ракетно-дронова атака.
Зеленський зустрівся з легендарним американським боксером Кроуфордом.