Зеленський зустрівся з легендарним американським боксером Кроуфордом
Теренс подарував президенту України цуценя американського пітбультер’єра
Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч з колишнім абсолютним чемпіоном світу в трьох вагових категоріях американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО).
«Сьогодні в Україні легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд. Він із перших днів війни підтримує нашу країну, наш народ. Дуже цінуємо те, що такі люди поруч з українцями та українками.
На знак солідарності Теренс подарував цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку Фрею. Її дід Атос пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім’я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту.
Дякую за зустріч і цей дуже теплий та особливий подарунок. Дякую за підтримку й повагу до нашого народу».
38-річний Теренс є першим боксером в епоху чотирьох авторитетних титулів, який зумів стати абсолютним чемпіоном в трьох різних дивізіонах.
Американець оголосив про завершення карʼєри у грудні минулого року. Востаннє він виходив у ринг у вересні 2025-го, коли піднявся на дві вагові категорії та переміг Сауля Альвареса.
Раніше повідомлялося, що Кроуфорд прибув до Києва.