«Він справжній чоловік». Зеленський здивував легенду світового боксу
Американець захопився президентом України
Колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
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Президент запросив вас, і ви з ним зустрілися. Що ви думаєте про нього як про людину?
«О, він справді простий і невимушений. Знаєте, це було дуже круто і спокійно. Він справжній чоловік. Він дуже приємний».
Нагадаємо, 25 серпня Кроуфорд приїхав у Київ та провів зустріч з Зеленським. Також під час візиту він відвідав дитячу лікарню «Охматдит».