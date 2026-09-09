Колишній абсолютний чемпіон світу в трьох вагових категоріях американець Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) розповів про зустріч з президентом України Володимиром Зеленським .

Ліцензія КРАІЛ № 364 від 20.11.2023 | ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 10.10.2025. *до 200% бонусу на перший депозит. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Президент запросив вас, і ви з ним зустрілися. Що ви думаєте про нього як про людину?

«О, він справді простий і невимушений. Знаєте, це було дуже круто і спокійно. Він справжній чоловік. Він дуже приємний».

Нагадаємо, 25 серпня Кроуфорд приїхав у Київ та провів зустріч з Зеленським. Також під час візиту він відвідав дитячу лікарню «Охматдит».