Кроуфорд назвав наступний крок після перемоги над Канело
Теренс не планує завершувати кар’єру
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Абсолютний чемпіон світу у надсередній вазі Теренс Кроуфорд (42-0, 31 KO) висловився про потенційний поєдинок з Джароном Еннісом (34-0, 30 KO) та поміркував про свій наступний крок. Слова американця наводить vringe.com:
Ні, до першого середнього вже не повернуся. Підкорення напівважкої ваги? (Усміхається). Це вже надто високо. Хто знає, що далі? Можливо, спущусь до середньої ваги. Потрібно спершу сісти і все обговорити з командою.
Нагадаємо, що Кроуфорд переміг Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO) одноголосним рішенням суддів.
Поділитись