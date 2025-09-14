Володимир Кириченко

Американський боксер другої середньої ваги Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) став триразовим абсолютним чемпіоном світу.

Кроуфорд – перший в історії абсолютний чемпіон у трьох вагових категоріях в епоху чотирьох титулів. До цього Теренс був абсолютним чемпіоном у першому напівсередньому (2017) і напівсередньому дивізіоні (2023).

У бою за абсолютне чемпіонство в третьому для себе дивізіоні Кроуфорд переміг Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

Для 37-річного Теренса це був дебютний бій у суперсередній вазі. В останньому поєдинку він боксував у першому середньому дивізіоні – переміг Ісраїла Мадрімова.

Нагадаємо, на цьому шоу Богачук без шансів програв Адамсу у реванші.