Колишній абсолютний чемпіон світу Бернард Хопкінс для The Ring поділився очікуваннями від поєдинку володаря титулу WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса (29-2-1, 18 КО) проти 46-річного ексчемпіона у восьми вагових категоріях Менні Пак’яо (62-8-2, 39 KO).

«Я вболіваю за Менні, бо знаю: якщо хтось і здатен це зробити – то саме він. Я вважаю, що Барріос – це рівень B+. Так, у Пак’яо вже чималий пробіг, так, він ментально залучений у політику, але в нього є швидкість, є досвід, щоб зробити сенсацію.

Менні може перемогти за очками, нокауту не буде».