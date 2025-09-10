Кроуфорд: «Стану триразовим абсолютним чемпіоном після бою з Канело»
Бій відбудеться 13 вересня
33 хвилини тому
Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 KO) поділився очікуваннями від поєдинку проти абсолютного чемпіона другої середньої ваги Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO). Слова наводить Ring Magazine.
Я давно мав бути в цій точці, але добре, що тепер опинився там, де й повинен. Вийду в ринг, зроблю свою справу й стану триразовим абсолютним чемпіоном світу.
Кроуфорд додав, що бій із Канело міг і не відбутися, адже чимало людей не хотіли його бачити.
Не тому, що це було неможливо, а тому що вони просто не бажали, щоб так сталося. Але Туркі аль аш-Шейх і Riyadh Season зробили це можливим.
