Кроуфорд визначив п’ятірку легенд боксу — хто в списку?
Без Тайсона і Алі
6 хвилин тому
Один із найвидатніших боксерів сучасності незалежно від вагової категорії Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) поділився власним списком п’яти найвеличніших бійців усіх часів.
В інтерв’ю шоу Pound 4 Pound за участі Камару Усмана та Генрі Сехудо американець без вагань назвав своїх фаворитів:
Шугар Рей Робінсон, Шугар Рей Леонард, Флойд Мейвезер, Марвін Хаглер і Роберто Дюран — ось моя п’ятірка найкращих.
«Він не просто б’є — він добиває». Портер оцінив шанси Кроуфорда в бою з Альваресом.
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