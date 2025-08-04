«Він не просто б’є — він добиває». Портер оцінив шанси Кроуфорда в бою з Альваресом
Шон відмітив швидкість Теренса
близько 1 години тому
Ексчемпіон світу в напівсередній вазі Шон Портер оцінив силу удару Теренса Кроуфорда (28-4, 25 KO) перед його потенційним поєдинком проти Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO).
В інтерв’ю KO Artist Sports Портер наголосив, що головна зброя Кроуфорда — це швидкість, яка й формує його силу:
Навіть якщо він потрапляє не на нокаут, він не зупиняється — продовжує тиснути, бити. Його сила схожа на хлист: удар надходить дуже швидко, й саме тому створюється ефект потужності. Швидкість і є тією силою.
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