Колишній чемпіон світу Реджис Прогрейс (29-3, 24 KO) висловився про поєдинок Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO). Слова американця наводить vringe.com:

Я завжди високо оцінював Кроуфорда, але зараз він б'ється з кимось настільки до біса крутим і при цьому великим. Це ж буде двома ваговими категоріями вище. Я завжди був фанатом Кроуфорда, але, незважаючи на це, мені важко сказати, що він виграє. Я знаю, що Кроуфорд спарингував з надважковаговиками, але все завжди інакше, коли ти опиняєшся в рингу з людиною, яка може тримати твої удари. І все залежатиме від того, як добре Кроуфорд зможе тримати удари Канело. Джермелл Чарло виглядав набагато більше за Канело, але потім вони побилися, і ви могли бачити різницю.

Одна річ – порівнювати, коли ви зважуєтеся поряд. Але коли ти опиняєшся з ним у рингу – все зовсім по-іншому. Зараз Кроуфорд виглядає так само, як і Канело. Візуально, за статурою, він такий самий. Схоже, Кроуфорд додає у масі. Але коли ти виходиш у ринг – все буде зовсім інакше. Канело низький і кремезний, з ось такою широченою шиєю. Він складений як борець.