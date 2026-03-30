Володимир Кириченко

Володар титулу WBO Global у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (26-2, 6 КО) для SportArena поділився думками про чемпіона WBO Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО).

В твоїй вазі новий чемпіон світу за версією WBO – Шакур Стівенсон. Готовий втрутитись в розбірки з американськими зірками?

«Однозначно, я готовий битись як зі Стівенсоном, так і з іншими топами цієї ваги. Мені було дуже цікаво відбоксувати з Теофімо Лопесом, але він підійнявся вище. Стівенсон та Кейшон Девіс – це наразі два імені, які виділяються в моїй вазі. Я готовий боксувати як з ними так і з іншими. Наша ціль залишається незмінною – завоювати пояс чемпіона світу, і ми до неї йдемо».

Як тобі стиль Стівенсона?

«Шакур – дуже крутий боксер, я цілком згодний, що він зараз топ-3 в світі незалежно від вагових категорій. Він дуже технічний боксер, розумний, чудово відчуває суперника та й, в принципі, може вдарити якщо потрібно. Попри те, що 63,5 кг це вже його четверта вага, думаю, він піде ще вище. В нього є час і можливість».

