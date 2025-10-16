Китайський гігант передбачив переможця бою між Паркером та Вордлі
Поєдинок пройде всю дистанцію?
близько 2 годин тому
Чжан Чжілей / Фото - Yahoo
Китайський ветеран суперважкого дивізіону Чжан Чжілей (27-3-1, 22 KO) для BoxNation прокоментував майбутній поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) та володарем тимчасового титулу WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).
«Оскільки я вже був у ринзі з Джозефом Паркером, я трохи віддаю перевагу йому в цьому поєдинку. Вважаю, що його загальний рівень майстерності на щабель вищий, ніж у Фабіо Вордлі.
Можливо, Джозеф переможе рішенням суддів».
Нагадаємо, бій між Паркером та Вордлі відбудеться 25 жовтня на шоу у Лондоні.