Паркер – про бій з Вордлі: «Він входить до п’ятірки найкращих у світі»
Новозеландець віддав належне своєму майбутньому супернику
близько 1 години тому
Тимчасовий чемпіон світу WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для DAZN поділився думками про майбутній поєдинок з тимчасовим володарем титулу WBA новозеландцем Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).
«Я радий, що він підняв руку. Є багато бійців, які кажуть, що хочуть битися, що вони битимуться з будь-ким, але це лише слова.
Хоча ми в хорошому становищі – він є обов’язковим претендентом WBA, я – WBO – але ми не будемо сидіти склавши руки і чекати. Ми хочемо бути зайнятими.
Він показав у своїй кар’єрі, що приймає виклики і знаходить спосіб перемогти, тому я не здивований, що він прийняв виклик.
Подивіться, що він зробив, подивіться на нокаути, і кожен раз, коли він виходив на ринг, він знаходив спосіб перемогти. Він входить до п’ятірки найкращих у світі».
Нагадаємо, що поєдинок Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.
