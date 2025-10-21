Тимчасовий чемпіон світу WBO у надважкому дивізіоні новозеландець Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для DAZN поділився думками про майбутній поєдинок з тимчасовим володарем титулу WBA новозеландцем Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО).

«Я радий, що він підняв руку. Є багато бійців, які кажуть, що хочуть битися, що вони битимуться з будь-ким, але це лише слова.

Хоча ми в хорошому становищі – він є обов’язковим претендентом WBA, я – WBO – але ми не будемо сидіти склавши руки і чекати. Ми хочемо бути зайнятими.

Він показав у своїй кар’єрі, що приймає виклики і знаходить спосіб перемогти, тому я не здивований, що він прийняв виклик.

Подивіться, що він зробив, подивіться на нокаути, і кожен раз, коли він виходив на ринг, він знаходив спосіб перемогти. Він входить до п’ятірки найкращих у світі».