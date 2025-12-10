Лапін анонсував новини щодо наступного поєдинку Усика
Директор команди натякнув на цікаві новини
близько 1 години тому
Олександр Усик
Директор команди об’єднаного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика Сергій Лапін розповів про майбутнє абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Слова менеджера навів портал Ready to Fight.
«Команда працює над цим. Думаю, Егіс Клімас скоро поділиться чимось цікавим. У 2026 році ми знову побачимо Усика в ринзі. Усьому свій час».
Нагадаємо, що раніше Усик заявляв про бажання битися з Деонтеєм Вайлдером.
