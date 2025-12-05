Усик назвав найскладнішого суперника
Чемпіон розповів про боротьбу зі своїм другим я
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Володар титулів WBA/WBC/IBF Олександр Усик (24-0, 15 KO) висловився в інтерв’ю Fight Hub TV про боротьбу зі своїм найскладнішим суперником.
Ви казали, що найскладніший опонент це ви.
Так, правда. Шанси 50 на 50, але я завжди перемагаю, бо мій другий Олександр, він щоразу каже: «Не роби, це важко, я не можу». «Це ти не можеш, а я – можу!»
Нагадаємо, що Деонтей Вайлдер хоче отримати деталі щодо бою з Усиком.
Поділитись