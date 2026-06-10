Володимир Кириченко

WBC оновила рейтинг найкращих боксерів у декількох вагових категоріях. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Український боксер Даніель Лапін (13-1, 5 КО), який був на 15-й сходинці у напівважкому дивізіоні, вибув з топ-15. Раніше він зазнав першої поразки у кар’єрі від француза Бенджаміна Мендеси Тані (10-1, 3 КО)

Сергій Богачук (27-4, 24 KO), який був на 6-й позиції, вибув з топ-15 у середній вазі. У травні він поступився технічним нокаутом американцю Шейну Мозлі-молодшому (23-5, 13 KO).

Інший українець, Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) також вилетів з топ-15 рейтингу у півсередній вазі, перед цим посідаючи 11-ту позицію. Він у травні поступився ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО) у елімінаторі IBF.

Український і польський боксер у середній вазі Федір Черкашин (27-1, 17 КО) піднявся з 5-ї на 4-ту сходинку після того, як технічним нокаутом в 5-му раунді переміг Мате Рудана (8-2, 7 КО).

Раніше Богачук, Чухаджян і Лапін опинилися за бортом топ-15 рейтингу WBO.