Володимир Кириченко

Дворазовий претендент на пояс чемпіона світу українець Карен Чухаджян (26-4, 14 KO) поступився ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО) в елімінаторному поєдинку по лінії IBF.

Бій пройшов всі 12 раундів, за усю дистанцію українцю було зафіксовано два нокдауни. Один справедливий, інший – ні. В другому випадку Донован штовхнув Чухаджяна при виході з клінчу.

Донован переміг рішенням більшості суддів: 115-111, 114-112, 113-113.

Таким чином ірландець має шанс втретє зустрітись з Льюїсом Крокером, якщо той переможе Ліама Паро і залишиться володарем поясу IBF.

Раніше Чухаджян поділився деталями підготовки до бою з Донованом.