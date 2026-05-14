Чухаджян та Донован показали однакову вагу перед боєм у Німеччині
близько 3 годин тому
Український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-3, 14 KO) та ірландець Педді Донован (14-2, 11 КО) провели офіційну процедуру зважування напередодні очного протистояння.
Обидва спортсмени вклалися в ліміт своєї вагової категорії та показали ідентичний результат на вагах — 66,5 кг.
Нагадаємо, бій відбудеться завтра, 15 травня, у німецькому Мангаймі.
«Вибудовуємо малюнок бою»: Сенченко — про стратегію Чухаджяна на поєдинок з Донованом.
