Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська організація (WBO) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг напівсередньої, середньої та напівважкої вагової категорії.

Український боксер Сергій Богачук (27-4, 24 KO), який був на п’ятому місці, вибув з топ-15 у середній вазі. У травні він поступився технічним нокаутом американцю Шейну Мозлі-молодшому (23-5, 13 KO).

Лідером дивізіону є кубинець Йоенлі Ернандес (10-0, 9 KO), а володарем поясу залишається казахстанець Жанібек Алімханули (16-0, 11 КО).

Інший українець, Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) також вилетів з топ-15 рейтингу у напівсередній вазі, перед цим посідаючи п’яту сходинку. Карен у травні поступився ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО) в елімінаторі IBF.

Перше місце серед боксерів у напівсередньому дивізіоні посідає Кішон Девіс (14-0, 10 KO), а чемпіоном є Девін Хейні (33-0, 15 KO).

Даніель Лапін (13-1, 5 КО), який зазнав першої поразки у кар’єрі від француза Бенджаміна Мендеси Тані (10-1, 3 КО), також вибув з топ-15 рейтинга напівважкої ваги.

Лідером дивізіону є казахстанець Роман Фресс (23-1, 13 KO), а повноцінним поясом володіє Девід Бенавідес (32-0, 25 КО).

Нагадаємо, Хейні кинув виклик на бій кривднику Берінчика.