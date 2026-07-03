Директор команди колишнього абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін повідомив про перемовини з промоутерською компанією Zuffa Boxing щодо майбутньої співпраці. Слова наводить BBC Sport.

За словами фахівця, американська організація наразі розглядається як один із ключових партнерів для спільної організації масштабного боксерського шоу, проте офіційних контрактів сторони ще не укладали.

Ми ведемо прямі переговори з компанією Zuffa Boxing на найвищому рівні. На цьому етапі жодних угод підписано не було.

Zuffa Boxing розглядається як один із потенційних партнерів для проведення великого міжнародного турніру.

Остаточна структура буде визначена з урахуванням найкращих інтересів поєдинку, бійців та загального масштабу проєкту.