У Великій Британії заявили, що Усик може провести бій з Кличком
Фінальний акорд для українського боксу?
близько 2 годин томуПідписатися в
Колишній британський боксер Спенсер Олівер запропонував суперника для колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).
Цитує Олівера talkSPORT.
«Я закину сюди несподівану ідею. Знаєш, можливість побитися з Деонтеєм Вайлдером і закрити питання з цією ерою – це було б чудово, але, можливо, комерційної цінності там уже немає через регрес Деонтея Вайлдера. Я скажу, що це міг би бути Володимир Кличко.
І причина, чому я це кажу, полягає в тому, що Олександр Красюк опублікував пост, що Кличко повертається (в пості про повернення не зазначалося, але Красюк написав «Щось велике насувається» – прим.) Може відбутися ще один, останній танець, і це може бути проти Олександра Усика. Ми знаємо, що вони обидва – люди народу, знаємо, через які труднощі зараз проходить Україна, і вони хочуть щось повернути своєму народу, дати трохи надії своїм людям. Тому я висловлю припущення і скажу, що це міг би бути Володимир Кличко.
Усик казав, що збирається провести три бої. Тепер це один бій – один останній танець. Кличко оголосив, що хоче повернутися. Спочатку він говорив про те, щоб у 50 років побити рекорд Джорджа Формана і знову стати чемпіоном світу. Тепер у них з’явилася можливість це зробити. І це все заради України та того, за що вони обидва стоять.
Дивіться, це може бути щось на кшталт виставкового поєдинку, але це реальна можливість. Ніколи її не виключайте».
Останній поєдинок на професійному рингу Кличко провів у квітні 2017 року, коли поступився Ентоні Джошуа.
Раніше повідомлялося, що Усик може провести фінальний бій у кар'єрі проти зірки ММА.
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