Колишній британський боксер Спенсер Олівер запропонував суперника для колишнього абсолютного чемпіона світу у двох дивізіонах українця Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Цитує Олівера talkSPORT.

«Я закину сюди несподівану ідею. Знаєш, можливість побитися з Деонтеєм Вайлдером і закрити питання з цією ерою – це було б чудово, але, можливо, комерційної цінності там уже немає через регрес Деонтея Вайлдера. Я скажу, що це міг би бути Володимир Кличко.

І причина, чому я це кажу, полягає в тому, що Олександр Красюк опублікував пост, що Кличко повертається (в пості про повернення не зазначалося, але Красюк написав «Щось велике насувається» – прим.) Може відбутися ще один, останній танець, і це може бути проти Олександра Усика. Ми знаємо, що вони обидва – люди народу, знаємо, через які труднощі зараз проходить Україна, і вони хочуть щось повернути своєму народу, дати трохи надії своїм людям. Тому я висловлю припущення і скажу, що це міг би бути Володимир Кличко.

Усик казав, що збирається провести три бої. Тепер це один бій – один останній танець. Кличко оголосив, що хоче повернутися. Спочатку він говорив про те, щоб у 50 років побити рекорд Джорджа Формана і знову стати чемпіоном світу. Тепер у них з’явилася можливість це зробити. І це все заради України та того, за що вони обидва стоять.

Дивіться, це може бути щось на кшталт виставкового поєдинку, але це реальна можливість. Ніколи її не виключайте».