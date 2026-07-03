Хргович після бою з Ітаумою може отримати титульний бій проти жертви Усика
Хорватський нокаутер загадав свій поєдинок против британця
близько 5 годин томуПідписатися в
Хорватський нокаутер надважкого дивізіону Філіп Хргович (20-1, 15 КО) для The Ring заявив, що розраховує перемогти британського проспекта Мозеса Ітауму (14-0, 12 КО) та отримати реванш із чемпіоном WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).
«Битися з Даніелем Дюбуа було все одно, що сидіти в човні й кидати каміння в море. Я просто не міг промахнутися – я завдав йому безліч ударів, але почувався не дуже добре.
Присягаюся, за тиждень до бою я лежав у ліжку. Я навіть просив перенести мій виліт на кілька днів пізніше, тому що не міг рухатися. Але мені сказали, що я маю летіти, бо квитки вже були заброньовані.
Я був хворий, але трохи відновився вже під час тижня перед боєм. Я випивав десь 10 ліків щодня, щоб хоч трохи набратися сил. Я почувався погано, і після шести раундів я був просто виснажений. Не через його удари, а тому, що я просто не був у формі. До того ж у мене були два великі розсічення.
Я пережив це, але мені було дуже важко. Мені знадобився приблизно рік, щоб оговтатися. Це був великий шок для мене.
Я погано відбоксував через різні обставини. Я був травмований, хворий і просто не був достатньо зосередженим. Я недооцінив його, до того ж уже в першому раунді отримав розсічення. Усе, що могло піти не так, пішло не так: травма, хвороба, сторонні фактори. Тому я хотів би провести з ним реванш.
У моєму контракті прописано, що якщо я переможу Мозеса, то отримаю бій із чемпіоном WBO.
Але зараз переді мною велике випробування, тому я маю впоратися з Ітаумою. За стилем це навіть складніший бій [ніж із Дюбуа], тому що він швидший і шульга.
У Дюбуа значно більше досягнень – він дворазовий чемпіон світу. Але за стилем Ітаума – більш незручний суперник.
Але зараз, вибачте, мені доведеться перемогти вашого хлопця. Вашу нову велику надію, яку всі вважають наступною великою зіркою».
Бій Філіпа та Мозеса пройде 29 серпня на арені O2 Arena в Лондоні.
Хргович програв Дюбуа в червні 2024 року. Бій зупинили у 8-му раунді через розсічення хорвата.
Раніше Хргович зухвало пригрозив Ітаумі перед мегафайтом.