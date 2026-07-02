Денис Сєдашов

Німецький боксер суперважкої ваги Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) прокоментував здобуття чемпіонського пояса за версією WBC без проведення поєдинку. Цей титул став вакантним після того, як Олександр Усик (27-0, 19 КО) офіційно відмовився від нього. Слова наводить Sky Sports.

Кабаєл висловив упевненість у власних силах і заявив, що в королівському дивізіоні розпочався новий етап. Наразі керівна організація WBC ще не визначила обов'язкового претендента, який проведе першу захістну зустріч проти німецького бійця.

Усик зрозумів, з ким йому доведеться битися. Він зрозумів, що зі мною йому буде непросто, тому вирішив звільнити всі титули. Усик заслужив робити те, що хоче. Але тепер у надважкій вазі настала моя ера. Агіт Кабаєл

Не все втрачено: Усик зберіг пояс The Ring.