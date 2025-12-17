Володимир Кириченко

Сергій Лапін, брат володаря титулів WBA Continental, WBO International та IBF Inter-Continental у напівважкому дивізіоні Даніеля Лапіна (12-0, 4 КО), для WBN розповів про стан його здоров’я.

«Даніель почувається добре. Він повністю відновився і незабаром розпочне підготовку».

На запитання про наступний бій брата, Сергій відповів:

«Ми працюємо над цим. Як дата, так і суперник наразі уточнюються. Даніелю потрібні найпродуктивніші, гучні бої. Він вже високо в рейтингу, зараз саме час для великих поєдинків».

1 листопада у Манчестері Даніель мав битися проти Троя Джонса (12-1, 6 КО), однак через травму знявся з того поєдинку.

Лапін востаннє виходив у ринг у липні, перемігши британського боксера Льюїса Едмондсона (11-1, 3 КО).

Раніше Лапін анонсував новини щодо наступного поєдинку Усика.