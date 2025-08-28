Відбулися торги претендентського бою на титул Усика
Учасники поєдинку вже боксували між собою
близько 3 годин тому
Міжнародна боксерська федерація (IBF) провела промоутерські торги на поєдинок у надважкому дивізіоні між кубинцем Френком Санчесом (25-1, 18 KO) та нігерійцем Ефе Аджагбою (20-1-1, 14 КО).
Очільник Sampson Boxing Самсон Левкович запропонував 302 тисяч доларів, а представник Top Rank Карл Моретті – 210 тисяч. Ефе отримає 60% суми, Санчес – 40%.
Переможець цього поєдинку стане обов’язковим претендентом на титул, яким володіє абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик (24-0, 15 КО).
В березні 2025 року Аджагба провів бій внічию з Мартіном Баколе, а Санчес в лютому технічним нокаутом переміг Рамона Оліваса Еччеверію.
У жовтні 2021-го Санчес переміг Аджагбу одностайним рішенням суддів.
Раніше IBF пішла на зустріч можливим суперникам Усика.