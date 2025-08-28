Австралійський проспект надважкого дивізіону Теремоана Джуніор (8-0, 8 КО) поділився думками про абсолютного чемпіона світу у цій вазі українця Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Цитує Джуніора boxingscene.com.

«Я вважаю, що Усик технічно є найкращим боксером у ваговій категорії на цю мить, і мені дуже подобається його стиль, те, як він зберігає спокій і просто виходить на ринг, щоб виконати свою роботу. Я планую робити те саме.

Якщо говорити про найкращих боксерів всіх часів – він заслуговує на те, щоб бути в одному ряду з ними. Причина, по якій я вважаю Мохаммеда Алі «найвеличнішим», полягає в тому, що він зробив не тільки на рингу, а й поза ним. Це загальна картина.

Але якщо говорити тільки про бокс, то так, я вважаю, що Усик є одним з найкращих у світі і одним з найкращих за всю історію».