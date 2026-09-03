Усик очолив рейтинг WBO у надважкій вазі
Чемпіон — Даніель Дюбуа
Всесвітня боксерська організація (WBO) опублікувала оновлений рейтинг у надважкій вазі.
Колишній володар титулу Олександр Усик (25-0, 16 КО) посів першу сходинку, випередивши Британця Мозеса Ітауму (14-1, 12 КО). У серпні Ітаума поступився Філіпу Хрговичу (21-1, 16 КО).
Українець Віктор Вихрист (18-1, 11 КО) опустився на 11-те місце.
Рейтинг WBO у надважкій вазі:
Чемпіон — Даніель Дюбуа (Велика Британія)
Олександр Усик (Україна)
Тайсон Ф’юрі (Велика Британія)
Ентоні Джошуа (Велика Британія)
Фабіо Вордлі (Велика Британія)
Мозес Ітаума (Велика Британія)
Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
Баходір Жалолов (Узбекистан)
Френк Санчес (Куба)
Деонтей Вайлдер (США)
Нельсон Хіса (Албанія)
Віктор Вихрист (Україна)
Експромоутер Усика відповів, хто стане наступним чемпіоном світу з України.
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