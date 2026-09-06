Гассієв — про поразку від Усика: «Ніколи не горів ідеєю реваншу»
росіянин пояснив, чому не вимагав повторного бою з Олександром
Колишній чемпіон світу у першій важкій вазі мурат гассієв (34-2, 27 КО) у подкасті з федором смоловим заявив, що не прагнув проведення реваншу проти українського чемпіона Олександра Усика (25-0, 16 КО) після поразки у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).
На той момент це був головний бій для мене. У нього було два пояси, в мене було два пояси. Ми бились за абсолюта. Бій не вийшов, з мого боку не пішло.
Після бою він пішов ліворуч, я пішов праворуч. Але в мене ніколи не було такого, щоб я жив думкою про реванш, тільки це думав. Чому жаліти про поразку? Я ж спортсмен. Я ніколи не горів ідеєю реваншу — якби він відбувся, я б його провів.
У 2018 році Усик переміг гассієва одноголосним рішенням суддів у москві та став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі.
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