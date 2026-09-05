Руїс сенсаційно програв ексспаринг-партнеру Усика
Колишній чемпіон світу встиг побувати у нокдауні
Колишній чемпіон світу у надважкому дивізіоні американець Енді Руїс-молодший (35-3-1, 22 KO) провів поєдинок проти польського боксера Дам'яна Книби (18-1, 11 КО).
Книба переміг одноголосним рішенням суддів – 117:110 і двічі 114:113. Руїс побував у нокдауні у сьомому раунді.
РЕЙТИНГ БУКМЕКЕРІВ
#Реклама
до 200%На сайт
Ліцензія: КРАІЛ №364 від 03.11.2023. Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025
УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.
Поєдинок пройшов на шоу в Ньюарку, США.
Колишній обʼєднаний чемпіон провів перший бій за два роки. Руїс востаннє виходив на ринг у серпні 2024-го, коли відбоксував внічию з Джарреллом Міллером. Це був його перший бій під егідою Matchroom.
Книба в січні 2026-го програв Агіту Кабаєлу технічним нокаутом.
Нагадаємо, Олександр Усик очолив рейтинг WBO у надважкій вазі.
Поділитись