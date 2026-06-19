Лапін вибув з топ-15 рейтингу IBF, Чухаджян втратив позиції
Українські боксери зазнали поразок у своїх останніх боях
близько 1 години томуПідписатися в
Міжнародна боксерська федерація (IBF) на своєму офіційному сайті опублікувала оновлені рейтинги.
Український боксер напівважкого дивізіону Даніель Лапін (13-1, 5 КО), який був 5-м в рейтингу, залишив топ-15.
У травні він зазнав першої поразки в карʼєрі, достроково програвши французу Бенджаміну Мендесу Тані (10-1, 3 КО).
Чемпіоном у цьому дивізіоні є росіянин Дмитро Бівол.
Ще один представник України Карен Чухаджян (24-4, 13 КО) втратив позиції у рейтингу напівсередньої ваги – він опустився з 7-ї на 12-ту позицію.
У травні Карен поступився ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО) в елімінаторі IBF.
Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє Льюїс Крокер.
Раніше Лапін поза топ-15 рейтингів WBO і WBC.
Матеріали по темі
Чухаджян програв Доновану в елімінаторі IBF, українець двічі побував у нокдауні
близько 1 місяця тому