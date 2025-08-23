Павло Василенко

На цьому етапі в боротьбу вступили всі професійні клуби, крім команд, які в поточному сезоні брали участь в єврокубках.

Вчора 1/16 фіналу Кубка України вже пробилися Вікторія, Металіст та Інгулець з Першої ліги, а Локомотив, який представляє Другу лігу, сенсаційно вибив з розіграшу Колос, який виступає в елітному дивізіоні.

Сьогодні визначилися ще десять учасників наступного етапу турніру. Відзначимо, що два представники УПЛ – Зоря та Епіцентр – завершили свої виступи у Кубку України.

Кубок України

1/32 фіналу

Гірник-Спорт – ФК Тростянець 0:0. По пенальті – 4:3

Авангард Лозова – Буковина – 0:3

Голи: Бойчук, 16, 58, Морговський, 78.

СК Коростень Агро-Нива – Верес – 0:4

Голи: Харатін, 39 (пен), Ціпот, 75, Ндукве, 77, Помба, 85.

Пробій – ЛНЗ – 0:1

Гол: Дайко, 55.

Інші матчі стадії 1/32 фіналу відбудуться 23, 24 і 25 серпня.

Пари 1/16 фіналу визначатимуться за підсумками сліпого жеребкування. На цій стадії в боротьбу вступлять київське Динамо, Олександрія, донецький