Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу у чотирьох вагових категоріях Хуан Мануель Маркес для Seconds Out поділився прогнозом на майбутній поэдинок абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) та володаря титулу WBA у першій середній вазі Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО).

«Я думаю, що це буде хороший бій, але, на мою думку, головна різниця – це вага. Перевага на боці Канело. Це два дивізіони… Але дозвольте мені дещо сказати: Теренс Кроуфорд – чудовий боєць. Він дуже добре рухається на ринзі. Він використовує швидкість, він розумний боєць. Але вага важлива для Канело. Я думаю, що Канело переможе рішенням суддів».

Нагадаємо, що бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. На кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.