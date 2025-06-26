Володар титулу WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для The Ring заявив, що сила його ударів здатна створити проблеми абсолютному чемпіону у другому середньому дивізіоні мексиканцю Саулю Альваресу (63-2-2, 39 KO).

«Ми обов'язково дізнаємося, чи пропущу я удар, який мені потрібно витримати. Тому ми і бʼємося.

Він теж повинен витримати мої удари. Я знаю, що багато хто каже: «Ну, він витримав удари GGG, він витримав Бівола», всі ці удари, всі ці бійці, все таке.

Я вірю в себе, я вірю в силу своїх ударів і вірю, що правильний удар у правильний момент може завдати великої шкоди».