Кроуфорд відповів, за рахунок чого може виграти мегафайт у Канело
На фанатів боксу очікує справжня битва
близько 2 годин тому
Володар титулу WBA у першій середній вазі американець Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) для The Ring заявив, що сила його ударів здатна створити проблеми абсолютному чемпіону у другому середньому дивізіоні мексиканцю Саулю Альваресу (63-2-2, 39 KO).
«Ми обов'язково дізнаємося, чи пропущу я удар, який мені потрібно витримати. Тому ми і бʼємося.
Він теж повинен витримати мої удари. Я знаю, що багато хто каже: «Ну, він витримав удари GGG, він витримав Бівола», всі ці удари, всі ці бійці, все таке.
Я вірю в себе, я вірю в силу своїх ударів і вірю, що правильний удар у правильний момент може завдати великої шкоди».
Бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.
Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.