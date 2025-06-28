Президент UFC – про мегафайт Канело – Кроуфорд: «Це один із найбільших боїв в історії боксу»
Він назвав учасників шоу кращими за усі часі
близько 2 годин тому
Президент UFC Дейна Вайт поділився думками про поєдинок між володарем титулу WBA у напівсередній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) та абсолютом у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).
Цитує Вайта boxingnews24.com.
«Я був великим фанатом боксу ще з дитинства. Якби не бокс, я б сьогодні тут не сидів. Для мене це велика честь – вперше просувати боксерський поєдинок.
Це двоє найкращих боксерів усіх часів і один із найбільших боїв в історії спорту. Для мене це дуже гордий момент, і я зробив багато в своїй кар’єрі».
Бій відбудеться 13 вересня на Елліджент Стедіум у Лас-Вегасі. Трансляція поєдинку буде доступна на Netflix.
Нагадаємо, на кону мегафайту Канело – Кроуфорда стоятиме пояс The Ring вартістю у 188 тисяч доларів.