Президент UFC Дейна Вайт поділився думками про поєдинок між володарем титулу WBA у напівсередній вазі американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 КО) та абсолютом у другій середній вазі мексиканцем Саулем Альваресом (63-2-2, 39 KO).

Цитує Вайта boxingnews24.com.

«Я був великим фанатом боксу ще з дитинства. Якби не бокс, я б сьогодні тут не сидів. Для мене це велика честь – вперше просувати боксерський поєдинок.

Це двоє найкращих боксерів усіх часів і один із найбільших боїв в історії спорту. Для мене це дуже гордий момент, і я зробив багато в своїй кар’єрі».