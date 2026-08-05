Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) заявив про намір із часом піднятися у напівсередній дивізіон.

У коментарі виданню The Ring американський боксер зазначив, що ця вагова категорія стане фінальною у його кар'єрі, а також оцінив перспективи поєдинку проти Девіна Хейні (33-0, 15 КО):

Я впевнений, що перейду у напівсередню вагову категорію. Це буде остання вагова категорія, у якій я буду виступати.

Я б бився з Хейні, але навіщо мені переходити в його вагову категорію? Я туди дістануся.