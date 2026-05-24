Денис Сєдашов

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон прокоментував поєдинок між володарем титулів WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (25-0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

На своїй сторінці в соцмережі Х американський боксер зазначив, що український чемпіон зумів вчасно перехопити ініціативу, проте звернув увагу на дії судді в рингу:

Усик переламав хід поєдинку тоді, коли це було потрібно зробити. Рефері однозначно допоміг йому, але хто сказав, що Усик сам не позбувся б Ріко? У нього було достатньо часу. Поганий вечір для Олександра. Не схоже, щоб він підійшов до бою в топовій формі. Теренс Кроуфорд

Нагадаємо, Верховен не згоден із результатом бою проти Усика – подано офіційний протест.