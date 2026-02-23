Денис Сєдашов

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) прокоментував можливість проведення поєдинку проти володаря титулу WBC у напівсередній категорії Райана Гарсії (25-2, 20 КО). Слова наводить Ring Magazine.

Американець заявив, що обидва боксери зацікавлені в цьому бою, а тому домовитися про зустріч у рингу не повинно бути складно. Водночас Стівенсон наголосив, що єдина його умова — проходження Гарсією допінг-тестування VADA.

Райян зробив свою справу. Він хоче битися зі мною, а я хочу битися з ним, тому це має бути легко. Все, про що я прошу, — щоб він пройшов тестування VADA, і все було добре. Жодного шахрайства, і я збираюся легко з ним впоратися. Шакур Стівенсон

Окремо боксер зазначив, що сторони можуть домовитися про бій у проміжній ваговій категорії до 65,32 кг, наголосивши, що титул не є визначальним фактором для організації такого поєдинку.

Ми зійдемося посередині. Ми дві великі зірки. Це великий бій. Нам не потрібен пояс для бою. Він, мабуть, трохи впевненіший у собі тепер, коли став чемпіоном. Але він трохи запізнився на вечірку. Не думаю, що титул чемпіона світу щось змінить — він запізнився. Шакур Стівенсон

