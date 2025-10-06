Легендарний Маркес назвав бійця, який завдав Мейвезеру поразки – це не Пак’яо та не Де ла Хойя
Хуан згадав бій далекого 2002 року
близько 1 години тому
Фото: Instagram
Підкорювач чотирьох вагових категорій Хуан Мануель Маркес назвав бій, в якому Флойд Мейвезер отримав незаслужену перемогу. Слова мексиканця наводить secondsout.com:
Я знаю, як виступають судді в Лас-Вегасі, як ми бачили в тому бою, де Хосе Луїс Кастільйо переміг (Мейвезера). Однак (судді) віддали перемогу Мейвезеру.
Відзначимо, що Мейвезер провів х Хосу Луїсом Кастільйо два поєдинки у 2002 році – в обох Флойду присудили перемогу одноголосним рішенням суддів.
Нагадаємо, що Мейвезер у 2026 році проведе бій з Майком Тайсоном.
Поділитись