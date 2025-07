Денис Сєдашов

Джон Ф’юрі, батько знаменитого британського боксера Тайсона Ф’юрі, заявив, що волів би, аби його син залишився на пенсії та не повертався до професійного боксу.

В інтерв’ю для The Stomping Ground, яке цитує All Out Fighting, Джон поділився своєю позицією:

Люди хочуть бачити Циганського короля знову на рингу, але я б волів, щоб він залишився на пенсії. Він уже зробив достатньо для боксу. Він цінує любов фанатів, але, на мою думку, йому час зосередитися на іншому. Джон Ф'юрі

Ф’юрі-старший наголошує, що найголовніше для Тайсона зараз — здоров’я та родина.

У нього є сім’я, маленькі діти, яким він хоче бути хорошим батьком. Він має багатство, славу, визнання. Зараз йому потрібно зберегти себе для важливішого — для життя поза рингом. Джон Ф'юрі

Нагадаємо, що Тайсон Ф’юрі кілька разів заявляв про завершення кар'єри, але згодом повертався на професійний ринг.

