Колишній абсолютний чемпіон світу Леннокс Льюїс пригадав найважливішу перемогу у своїй кар’єрі. Слова британця наводить secondsout.com:

Хасім Рахман. Що мене справді турбувало, так це те, що я дав йому шанс, я дав йому бій, коли я фактично чекав на Тайсона і мав бути зайнятим. Я переглядаю список тих, з ким мені битися, і він сьомий, він витривалий і не один з тих хлопців, яких легко нокаутувати.

Я хотів дати своїм фанатам справжній бій, боксувати з найкращим хлопцем, а не битися з тим, кого легко впізнати. Я не хотів пройти раунд у двох раундах.