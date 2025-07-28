Льюїс і Усик назвали нового майбутнього чемпіона у хевівейті
Обидва чемпіони відзначили його потенціал
близько 2 годин тому
Легендарний чемпіон світу Леннокс Льюїс та чинний володар титулів у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловили одностайну думку щодо майбутньої зірки хевівейту — британця Мозеса Ітауми (12-0, 10 КО).
У коментарі для talkSPORT Усик зазначив, що вражений молодим бійцем:
Я вважаю, що Мозес Ітаума — чудовий боксер. Йому лише 20 років, і в нього велике майбутнє.
Цю думку підтримав і Льюїс, який також високо оцінив потенціал Ітауми:
Мозес — це нове явище у хевівейті. Зараз з Великої Британії виходить багато талановитих важковаговиків, і він, безперечно, серед найкращих.
Нагадаємо, Ітаума виступає в надважкій вазі на професійному рівні з 2022 року й досі не зазнав жодної поразки.
Макґіґан застеріг Усика від бою з молодим Ітаумою.